Yeumbeul: deux gaillards transforment en objet sexuel, leur 'cousine' en classe de Cm 2

le Lundi 1 Juillet 2019

Une fille âgée de 16 ans, du nom de C.D, a été, pendant quatre (4) longues années, transformée en objet sexuel par le fils de son homonyme et tutrice et le neveu du chef de cette famille. Les mis en cause, âgés de 22 ans et de 23 ans, ont été arrêtés et déférés au parquet.



Les deux gaillards, qui vivent sous le même toit que leur victime au quartier Dame Seck de Yeumbeul Nord, situé sur la route de Boune, avaient pour habitude de guetter la fille les heures creuses de la nuit, rapporte Les Echos.



Les deux garçons s’engouffrent en douce dans la chambre de la fille, (où elle dort seule), et entretiennent avec elle des rapports sexuels, avant de se retirer sur la pointe des pieds.



Exténuée, la jeune fille en classe de Cm2 décide de se confier à son homonyme avec qui elle vit. Mais cette dernière refuse catégoriquement d’accorder du crédit aux allégations de la gamine et se garde d’interpeller les deux mis en cause, qui continuent leur forfait.



Avisée par les camarades de classe de la victime, l’Assistance éducative en milieu ouvert (Aemo) de Pikine s’est saisie de l’affaire et a interpellé la justice qui active la police de Yeumbeul.



Convoqués par la police, les présumés violeurs font leurs valises et se réfugient dans un village du nom de Peycouk Sérère, situé dans la région de Thiès. Ils ont été tous deux arrêtés, l’un dans la nuit du 25 juin, l’autre la nuit du 26 juin.



Entendus, ils ont nié les faits sans convaincre les enquêteurs. Ils ont été déférés au parquet. La fille a été confiée jusqu’à nouvel ordre, sur instruction du procureur - à la structure de protection de l’enfant (Aemo).

