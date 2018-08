Yoff: Un taximan perd le contrôle de son véhicule et percute plusieurs passants

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Un taxi qui roulait à vive allure a terminé sa course sur des passants, près de la passerelle de Nord Foire, sur la route de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.



Le chauffeur voulait éviter un usager qui traversait la route. Après avoir donné coup de volant, il n’a pu maîtriser son véhicule. Il a blessé plusieurs personnes et le taxi a été endommagé.











Leral.net

Igfm

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook