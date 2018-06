You aux agents de la Rts : "Vous n'êtes rien, vous êtes dépassés" La médiation du Premier ministre, Mahammed Dionne, a payé. Elle a permis d'arrondir les angles entre la Rts et Gfm, qui se crêpaient le chignon au sujet de la retransmission de la Coupe du monde.





Mais ça, c'est le côté officiel de la rencontre. Hors caméra, les choses étaient plus tendues. Selon une source de Seneweb ayant pris part à la rencontre, Youssou Ndour s'est illustré à la Primature, en adressant un tacle appuyé aux plénipotentiaires de la Rts. "Vous n'êtes rien, vous êtes dépassés", leur aurait lancé le Président-directeur général (Pdg) de Gfm.

Le Directeur commercial de la Rts proteste : "Vos propos ne sont pas corrects, vous ne devez pas nous parler de la sorte." Le Premier ministre intervient en adressant une sorte de mise en garde au responsable de la Rts : "N'oubliez pas que vous parlez à un ministre de la République."

L'incident sera clos. L'accord entre Gfm et la Rts, scellé. À l'arrivée, le groupe de Youssou Ndour pourra, comme prévu, proposer les 64 matches du Mondial à ses téléspectateurs. La chaîne publique, pour sa part, a accepté de retirer sa plainte contre Gfm. Sous les yeux du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), Babacar Touré.











