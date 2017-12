You lance « Record » et « L’Obs Tv »

Le Groupe Futurs médias (Gfm) s’agrandit. Deux nouvelles entités, « Record », un journal sportif et « L’Obs Tv », une chaine Tv thématique, seront lancés ce 9 décembre, informe L’Observateur. Selon le directeur des deux nouveaux produits, Ibrahima Dieng, les deux nouveaux produits s’inscrivent dans une dynamique de renforcer leur leadership.



« Nous comptons procéder au lancement à partir du 9 décembre d’un quotidien sportif dénommé Record et d’une nouvelle chaîne de télévision thématique, l’Obs Tv. Ce sera en alliance exclusive avec la chaîne panafricaine Kwesé Free Sport ainsi qu’un partenariat avec Africanews, la chaine d’actualité centrée sur l’Afrique du groupe Euronews. Tous deux, susceptibles de compléter nos offres éditoriales et de consolider notre leadership », indique-t-il.