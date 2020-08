Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Youssou Ndour, Puff Diddy et Chris Martin figureront dans l’album «Twice As Tall» de Burna Boy Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 13:20 | | 0 commentaire(s)| Le chanteur et compositeur nigérian, Damini Ebunoluwa Ogulu alias «Burna Boy», devenu très célèbre après avoir sorti « Like to Party », le single principal de son premier album studio LIFE (2013), s’apprête à faire un «high level», avec des artistes de renommée internationale, comme l’auteur-compositeur-interprète anglais Chris Martin, la star sénégalaise Youssou Ndour ou encore le rappeur américain Diddy.

Burna Boy a publié la tracklist de son prochain album, «Twice As Tall» (Deux fois plus haut), qui mettra en vedette des artistes comme Diddy et Chris Martin de Coldplay. L’album présentera également le légendaire Youssou Ndour, Naughty By Nature, Sauti Sol et le rappeur britannique-ghanéen Stormzy. Dans un post partagé via sa page Twitter le jeudi 6 août 2020, la star de la musique a annoncé que l’album serait déposé le vendredi 14 août 2020.



Il a également partagé la tracklist de l’album qui compte 15 chansons. Selon un article du New York Times sur le célèbre chanteur et compositeur nigérian, Damini Ebunoluwa Ogulu alias «Burna Boy», l’album devrait être produit par Diddy, Timbaland, Telz, Leriq… Un vrai «high level», pour faire vibrer à nouveau les cœurs des mélomanes à travers le monde, qui souffrent d’une manière ou d’une autre, de la pandémie de Covid-19, depuis plusieurs mois.



Artiste de renommé internationale, «Burna Boy» a signé avec Bad Habit / Atlantic Records aux États-Unis et Warner Music Group à l’international. Son troisième album studio, Outside (2018), a marqué ses débuts sur un grand label. En 2019, il a remporté le prix du meilleur artiste international aux BET Awards 2019. Il a également été annoncé comme Apple Music’s Up Next artiste. Son quatrième album studio, African Giant, est sorti en juillet 2019.

Afrik.com



