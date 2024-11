Youssou Ndour: "Que chacun prenne ses responsabilités et vote en son âme et conscience, dans l’intérêt du pays"

Youssou Ndour sort de son silence et appelle à la responsabilité. « Que chacun prenne ses responsabilités et vote en son âme et conscience, dans l’intérêt du pays », a-t-il déclaré à la veille des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain.



« Le reste ne me regarde pas. Je ne prône que la paix », dit-il, rapporte "L'Observateur", repris par "Seneweb". « Depuis 2019, 2020, j'ai observé et compris certaines choses. J'ai surtout réalisé que personne n'avait besoin d'être influencé. Dans ce cas de figure, il faut laisser les gens prendre leur propre décision. C'est ce que j'ai fait. Essayer de changer la donne, n'aurait servi à rien. On allait vers des élections et l'issue des urnes allait déterminer la suite. La preuve, un nouveau Président a été élu, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, à qui j'adresse mes salutations », justifie l'ex-allié de Macky Sall.