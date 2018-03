Youssou Ndour galvanise les Joueurs de Génération Foot avant le match contre Horaya

Avant le match contre le Horoya AC de samedi prochain pour le compte des 16es de finale retour de la Ligue des champions, le ministre-conseiller Youssou Ndour a effectué, ce jeudi, une visite à l’Académie Génération Foot à Déni Biram NDAO (Département de Rufisque), afin de transmettre aux footballeurs, techniciens, dirigeants et encadreurs, le message d’encouragement du chef de l’Etat, du Gouvernement et du Peuple sénégalais.



Le ministre-conseiller Youssou Ndour encourage l’équipe de Génération Foot. Il est satisfait du travail qui a été fait jusque-là. « Je suis content de ce que je vois ici dans le centre de formation de Génération Foot à Déni Biram Ndao. GF est un modèle qui rend fier tout un chacun », a-t-il dit pour montrer toute sa satisfaction.



Il n’a pas raté l’occasion de galvaniser les troupes de Loïc Perrin, l’entraîneur de cette équipe. « Unissons-nous, battons nous et nous pouvons gagner le match. Nous sommes dans une bonne dynamique. Le football est quelque choses de très sérieux », explique Youssou Ndour.



Le ministre-conseiller fait appel aux supporters de venir nombreux et de supporter l’équipe. Car selon lui, la présence des supporteurs est maintenant importante dans le football. Et le football, c’est le développement, c’est l’émergence.











Thierno Malick Ndiaye