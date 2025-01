Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Youssou Ndour remercie ses partenaires et les équipes, pour le succès du Grand Bal 2025 (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2025 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Après le triomphe du Grand Bal du 4 janvier 2025, Youssou Ndour a réuni, ce mardi 14 janvier dans les locaux de la TFM, partenaires et organisateurs, pour les remercier de leur contribution essentielle à la réussite de cet événement majeur. L’artiste planétaire a salué une organisation record.



Après le succès éclatant de l'édition 2025 du Grand Bal, qui a réuni des milliers de fans et mélomanes, Youssou Ndour a organisé une rencontre avec les partenaires et les organisateurs, pour leur adresser ses sincères remerciements. L'artiste a souligné l’importance de leur contribution au triomphe de cet événement devenu une véritable institution culturelle.



Prenant la parole, l’icône planétaire a déclaré que le Grand Bal 2025 avait battu des records en termes d’organisation et d’excellence technique. « Cette édition a marqué un tournant sur plusieurs plans, notamment sur le plan technique », a-t-il affirmé, avant de féliciter les équipes pour leur professionnalisme et leur dévouement.



Bien que quelques difficultés aient été rencontrées dans l’organisation, Youssou Ndour s’est réjoui du succès global de l’événement. Il a également reconnu une nette amélioration dans la gestion et a exprimé sa volonté de faire encore mieux à l’avenir.



Le Grand Bal, qui rassemble chaque année des foules venues de partout pour célébrer la musique, reste une vitrine de l’excellence culturelle sénégalaise.



Youssou Ndour a conclu en réitérant ses remerciements aux partenaires, sans lesquels ce succès n’aurait pas été possible. Des distinctions ont été remises aux partenaires et aux organisations, pour leur engagement.













IGFM









