Yvelines: Un nourrisson meurt à cause de son mouche-bébé Ce terrible accident s’est produit dans un appartement de Houilles, dans les Yvelines, hier lundi 16 septembre.





Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

Il a avalé le bouchon de son mouche-bébé



Les parents du petit Paul, un enfant d’un an, ont voulu nettoyer le nez de leur bébé quand un terrible drame est survenu, dans leur appartement, dans les Yvelines. D’après les informations du journal Le Parisien, le nourrisson meurt après avoir avalé le bouchon de son mouche-bébé. Il s’agit d’un outil avec un tuyau à insérer dans les narines afin de moucher les nourrissons.



Ses parents ont essayé de le sauver



Selon une source proche de cette affaire, les parents, âgés de 34 et 35 ans, ont paniqué. Ils ont essayé de retirer le corps étranger avec une pince à épiler, en vain. "Le nourrisson a régurgité avant de s’étouffer et de mourir", a-t-elle confié. Ce couple a prévenu les pompiers, mais à leur arrivée, le petit garçon était déjà mort, ils n’ont pas pu le sauver. "C’est dramatique, mais il faut aller très vite pour intervenir. Les victimes manquent rapidement d’oxygène", a révélé un professionnel de l’urgence.



Les gestes à appliquer en cas d’étouffement



En cas d’étouffement, les pompiers ont recours à la "méthode d’Heimlich" avec des spécificités pour les nouveau-nés. Selon les explications d’un secouriste, on doit tenir le bébé, avec la face inclinée vers le bas en tenant sa tête et lui donner jusqu’à cinq claques dans le dos entre les omoplates avant de tenter de sortir l’objet.



On peut aussi l’allonger sur le dos et avec deux doigts et appuyer cinq fois sur le sternum en essayant de déloger le corps étranger avec les doigts.



Si ces deux méthodes ne marchent pas, les secouristes ont parfois recours à de grandes pinces ou à des appareils d’aspiration.



Une classique enquête



Pour l’autopsie, le corps du bébé a été conduit à l’hôpital Béclère à Clamart (Hauts-de-Seine). Par ailleurs, les forces de l’ordre n’ont relevé aucun élément suspect dans l’appartement. Toutefois, les enquêteurs de Sartrouville ont ouvert une classique enquête pour "connaissance des causes de la mort".

