Zahra Iyane Thiam: "Notre sacerdoce est de travailler pour le Sénégal, je remercie le Chef de l'Etat et félicite la nouvelle équipe" "Je remercie le Président de la République, Macky Sall de m'avoir choisie comme Ministre. Si nous ne faisons pas partie de ce nouvel attelage, on rend grâce à Allah SWT et nous prions aussi pour les nouveaux membres du Gouvernement et particulièrement le nouveau Premier Ministre, Amadou Ba", a dit d'emblée l'ex-ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, jointe par Leral.

Très fair-play, Zahra prie pour que le nouvel attelage réussisse à la mission assignée par le Chef de l'Etat. "Lors de son adresse à la Nation, le chef de l'Etat avait souligné les priorités assignées au nouveau gouvernement. Ils doivent s'y atteler, surtout avec des secteurs qui concernent le pouvoir d'achat, la sécurité, l'employabilité des jeunes, l'entreprenariat entre autres. On a foi en ce gouvernement", a-t-elle déclaré.



A l'en croire, "ce sont des personnes compétentes, pleines d'engagement qui ont eu cette fois la confiance du Président de la République. Nous pensons qu'ils mèneront à bon port cet attelage, ce qui fera notre fierté d'autant que l'Etat, c'est une continuité. Nous sommes actuellement dans une situation mondiale assez compliquée avec les crises et en dehors des efforts du gouvernement et même de l'Assemblée nationale mise en place la semaine dernière, il faut que les populations s'y mettent aussi. Je pense au jour où j'ai été nommée comme ministre, donc si je ne suis pas dans ce nouveau gouvernement, cela n'entache en rien ma volonté car notre sacerdoce est de travailler pour le développement du Sénégal. On va continuer à le faire.

