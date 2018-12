Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Zambie : âgé de 21 ans, il est en relation avec 23 filles et veut en avoir 500 avant 30 ans ! Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Moses Brave Pempelani Sakala, un Zambien originaire de Chipata aurait battu le record du jeune homme le plus polygame du pays.

Selon plusieurs sources, ce jeune garçon âgé de 21 ans aurait 23 petites amies. Il les a toutes rencontrées sur Facebook. Le jeune homme a fait la Une après que des photos de lui et ses conquêtes ont envahi la toile.



Zambian Observer cité par legit, rapporte que Moses Brave coucherait actuellement avec 23 filles, dont la plupart sont des étudiantes, en particulier de l’Université de Zambie (UNZA).

« J’aime aussi les étudiantes infirmières de l’APEX. Je suis étudiant à l’UNZA, et j’ai déjà eu des rapports sexuels avec 46 filles. Actuellement, je couche avec 23 ».



Son objectif, coucher avec 500 filles avant 30 ans. « J’aime les filles… et elles m’aiment aussi. Mon objectif est d’avoir 500 avant que je n’atteigne 30 ans », a-t-il déclaré.



Crédit photo : yabaleftonline

Gaelle Kamdem Bonjour, Gaelle Kamdem est une rédactrice chez Afrikmag. Passionnée de la communication et des langues, ma devise est : « travail, patience et honnêteté ». Je suis une amoureuse des voyages, de la lecture et du sport.

paulegaelle@afrikmag.com





Accueil Envoyer à un ami Partager