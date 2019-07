Zénith Company SARL fait condamner les sociétés Hapag Lloyd et AGMTCO

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont déclaré l’armement HAPAG LLOYD AG et la société AGMTCO responsables des avaries ayant entraîné la perte totale des marchandises chargées dans le container remis par Zenith Company, le 23 septembre 2018.



Ensuite, ils ont condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Zenith Company, la somme de 27 421 186 FCFA en principal et celle de 2 000 000 FCFA au titre des dommages intérêts.



Pour la défense de ses intérêts, Zénith Company avait commis Me Géneviève Lenoble.