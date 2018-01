Ziguinchor : 13 villageois assassinés par des hommes inconnus

Selon la radio privée Sud fm qui a livré l'information, tout s'est passé aux environs de 16 h, ce samedi. Toutes ces personnes tuées, des adultes et des plus jeunes, faisaient partie d'un groupe de 19 individus qui étaient partis chercher du bois dans la forêt. C'est là où les assassins les ont trouvés pour les tuer froidement.



Les corps sont actuellement en train d'être évacués par les sapeurs-pompiers vers les structures sanitaires de Ziguinchor.

Les militaires sont en alerte maximale dans la zone où ils vont tenter de chercher et trouver les auteurs de tels actes barbares.