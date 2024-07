Ziguinchor / Conséquences de la bonne pluviométrie : Le quartier Goumel et les eaux de pluies, une triste et longue histoire

Envahi par les eaux de pluie à chaque hivernage, Goumel est devenu aujourd’hui, un véritable réceptacle des eaux de pluies à Ziguinchor. L’absence d’un système d’assainissement, plonge les populations dans l’anxiété la plus totale. Et lorsque le ciel ouvre ses vannes, l’inquiétude enfle chez ces habitants de Goumel. Les dernières fortes pluies tombées sur Ziguinchor, ont déjà transformé certains endroits de ce quartier, en «piscine olympique», au point que certains habitants de ce quartier cherchent à quitter leurs maisons.



Pourtant, ce quartier est situé au niveau de la Corniche, à Ziguinchor, si proche du fleuve Casamance. Et difficile de s’expliquer les difficultés que vivent les habitants de ce quartier, qui réclament des canalisations pour évacuer les eaux de pluies.



Simon Tendeng, habitant de ce quartier, est catégorique : « Goumel est une arnaque. On nous a vendu des parcelles ici, en nous promettant de faire l’assainissement ; mais rien. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Personne ne s’occupe de ce quartier, pas même les autorités municipales qui sont aphones ».



La dame Sagna, trouvée en pleine séance d’évacuation des eaux de pluies, lance avec dépit, le cœur meurtri : « c’est triste ! A chaque hivernage, c’est la même corvée avec mes enfants. On vit sous ces eaux de pluies. Nous sollicitons l’aide des autorités. Le plus grave, c’est que nous qui sommes un peu à l’intérieur, on est complètement bloqué par les eaux. Même pour aller à la boutique, on est obligé de patauger dans les eaux ».



La construction de canalisations pour déverser les eaux de pluies dans le fleuve, c’est le plaidoyer des habitants de Goumel, qui vivent parfois le calvaire dès que le ciel ouvre ses vannes. L’enchaînement des pluies imprime un sentiment de désolation chez certains habitants de Goumel, l’un des quartiers de Ziguinchor qui «nagent» souvent dans les eaux, le temps de l’hivernage. Interpelé sur cette situation de Goumel, le nouveau maire de la commune, Djibril Sonko parle de mise à disposition de motopompes pour l’évacuation des eaux.



Dans certains quartiers de la commune de Ziguinchor, la situation reste également insoutenable pour certaines populations hantées par ces pluies. Belfort, Colobane, Lyndiane, Coboda… sont aussi touchés par ces fortes pluies à Ziguinchor. Il faut remonter très loin pour assister à un hivernage aussi pluvieux dans la région. Aujourd’hui, tous les postes pluviométriques sont excédentaires.



Un bon hivernage qui installe, cependant, de réelles inquiétudes chez certaines populations de la régio,n aujourd’hui plongées dans le désarroi, après ces fortes pluies dans la zone. Ziguinchor et ses localités, très touchées par les fortes pluies, comptent beaucoup sur le soutien des autorités étatiques.



