Ziguinchor : L’Apr lance le slogan "Premier Tour" pour réélire Macky Sall

Des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) dans la capitale sud du pays ont, ce lundi 1e mai 2018, lancé le nouveau slogan «Premier Tour» pour la réélection de Macky Sall en 2019. Unis derrière leur responsable politique, le Pr Kourfia Kéba Diawara, ces camardes du Président Macky Sall disent vouloir bien s’organiser pour donner une nouvelle envergure à leur engagement de réélire le président Macky Sall au premier tour en 2019.



« L’heure de la grande mobilisation a sonné au sein de l’Apr à Ziguinchor. Nous n’avons plus de temps à perdre car 2019, c’est demain. Une élection présidentielle n’est jamais gagnée d’avance. Aujourd’hui, nous devons surtout nous focaliser sur le bilan élogieux de notre candidat, le Président Macky Sall, qui a fini de convaincre les populations de la Casamance», a dit le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, le Pr Kéba Kourfia Diawara. C’était lors d’un grand meeting organisé à la publique de Yamatogne, un quartier périphérique de Ziguinchor.



Evoquant les préparatifs de grands événements qu’il compte organiser dans plusieurs quartiers de la ville pour mieux sensibiliser les populations sur les réalisations du Chef de l’Etat, Macky Sall, à Ziguinchor, il déclare : « ce nouveau slogan, «Premier Tour», nous l’avons mis en place pour assurer une victoire, dès le premier tour, de Macky Sall en 2019 ». « Ici à Ziguinchor, nous sommes des militants convaincus de l’Apr et notre cadre vise à ratisser large pour rendre service à notre leader, car chaque élection a ses spécificités », a dit M. Diawara.



«Nous les femmes de l’Apr à Ziguinchor, nous sommes tous unies derrière le Pr Kéba Kourfia Diawara, sa sœur, le Ministre Aminata Angélique Manga, pour faire le triomphe du Président Macky Sall dés le premier tour», a ajouté la responsable des femmes de l’Apr à Ziguinchor, par ailleurs Chargée de mission à la Primature, Mme Amy Tamba.



L’Alliance pour la République (Apr) dans la capitale sud du pays est ainsi, depuis hier, déterminée à atteindre son objectif pour la réélection de Macky Sall à la Présidentielle de 2019. « Le Président Macky Sall a des chances réelles. Il a fait d’énormes réalisations grâce à l’impulsion du Pse (Plan Sénégal émergent). Aujourd’hui, il n’y a pas un seul secteur de la vie socio-économique qui ne soit pas impacté par son action.



Ce que nous avons réalisé, n’eût été la cadence imposée par le Président Sall, nous aurions mis trente ans à le faire, comparé à notre histoire depuis 1960. C’est une véritable révolution qui est en cours dans notre pays. De ce point de vue-là, la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour le 24 février 2017 reste donc à notre portée et nous n’avons pas d’inquiétudes particulières quels que soient par ailleurs les adversaires, néo-opposants ou candidats périmés, ou quel que soit le Wade en course.



Son bilan, inédit sur la durée d’un mandat depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, permet de maintenir l’espoir lucide et objectif, d’un pays qui fait cap, sans complexe et d’un pas ferme vers l’émergence. Sans prétention, on peut dire que le niveau de réalisations est exponentiel», a conclu M. Diawara.