Ziguinchor: Les menaces de l'Imam Aladji Baba à Ousmane Sonko cité dans une agression physique

Dans cette vidéo, on voit un Imam du nom d'Aladji Baba qui menace et avertit Ousmane Sonko qui serait cité dans une agression physique. A l'en croire, le leader de Pastef aurait envoyé des émissaires et agressé une dame qui serait gravement blessée et admise aux urgences. L'Imam exige des excuses et en cas de récidive, Ousmane Sonko ne serait plus de ce monde a-t-il juré. Et selon Tange, Ousmane Sonko a posté sept gardes du corps devant la mairie de Ziguinchor et personne n'est épargnée de la fouille corporelle avant d'y pénétrer. Pis, à l'en croire, beaucoup d'employés sont licenciés car n'étant pas ses partisans.