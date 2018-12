Ziguinchor: Mouvement d’humeur des étudiants orientés dans les écoles privées

Ils sont descendus ce lundi dans les rues de la ville de Ziguinchor pour crier leur ras-le-bol au gouvernement. Après leur conférence de presse tenue la semaine dernière, ces étudiants orientés dans les établissements privés de la ville révèlent être mis à l’ écart par l’Etat.



«Depuis longtemps, on n’a pas disposé de cours. Nous sommes fatigués. C’est pourquoi nous nous sommes mis tous là, pour montrer que nous sommes prêts à tout, même à mourir, si on n’a pas gain de cause. Les autorités considèrent plus les étudiants du public que nous», ont-ils soutenu sur les ondes de la Rfm.



Pour l’instant, quelques étudiants manifestants ont été interpellés par la police, mais leur nombre n’a pas été encore indiqué.

