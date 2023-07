Ziguinchor- Musée-Mémorial Le Joola : Les travaux avancent à grands pas Les travaux de construction du musée-mémorial national Le Joola sur les berges du fleuve Casamance, à Ziguinchor (sud), avancent à grands pas à la grande satisfaction des familles des victimes et rescapés du naufrage de ce bateau qui assurait la liaison entre Dakar et la métropole du sud, a constaté un correspondant de l’APS.

Les autorités sénégalaises ont décidé le 20 décembre 2019, à Ziguinchor, de lancer les travaux de construction de cet édifice longtemps réclamé par les familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau Le Joola. L’infrastructure doit coûter trois milliards de francs CFA.



Au total, 1.863 personnes ont péri dans le naufrage du bateau Le Joola dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, au large des côtes gambiennes. Seuls 63 rescapés ont été dénombrés, selon un bilan officiel publié après ce drame considéré comme l’une des plus grandes catastrophes maritimes civiles.



Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a déclaré récemment, lors d’une visite de chantier, que les travaux du mémorial-musée le Joola sont ‘’presque dans les dernières finitions avant la réception définitive’’.



Selon lui, ‘’bien avant le 26 septembre’’, date anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le président de la République, Macky Sall, pourra venir, en fonction de son agenda, procéder à l’inauguration de ‘’cette grande infrastructure culturelle qui est aussi un lieu de pèlerinage, de souvenirs et de projection vers l’avenir’’.



