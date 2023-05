Ziguinchor : Ousmane Sonko convoque le Conseil municipal le jour de son procès en appel

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a convoqué les conseillers municipaux en session ordinaire lundi 8 mai à 9 heures 30, dans la salle de délibération de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor. Alors que son procès en appel pour diffamation est prévu le même jour, rapporte Rewmi.



On apprend que l’ordre du jour de la réunion portera sur 8 points : Une régie intéressée la concession du stade du stade Jules François Bocandé; Diverses poursuites judiciaires; La révision du contrat de concession du quai de pêche; La création d’une régie spécialisée au quai de pêche; L’amendement de l’autorisation spéciale de report; Les autorisations spéciales FDD et BICT 2023 et divers.



A peine ouvert le 17 avril, le procès en appel du leader de PastefLes patriotes (opposition) et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour diffamation par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a été renvoyé d’office au 8 mai prochain.



M. Ousmane Sonko avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts, le 30 mars dernier. Une peine en dépit de laquelle le leader de l’opposition sénégalaise reste éligible à la présidentielle du 25 février 2024.



Mame Mbaye Niang, qu’il accuse d’avoir été épinglé par un rapport dans le cadre de la gestion d’un fonds de 29 milliards de francs Cfa du Programme des domaines agricoles communautaires, a fait appel de ce verdict prononcé après plusieurs reports de l’audience.