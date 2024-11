Ziguinchor : Plus de 4.000 cartes d’électeur pas encore retirées (Préfet)

Plus de 4 000 cartes d’électeur n’ont pas encore été retirées dans la commune de Ziguinchor, a indiqué Ameth Tidiane Thiaw, le préfet du département éponyme.



“ Il y a un peu plus de 4.000 cartes en souffrance. C’est quand même consistant ”, a déploré l’autorité administrative? à l’ouverture d’une session de formation des membres de bureau de vote devant siéger le jour du scrutin législatif.



“ Dans le département de Ziguinchor, le retrait des cartes d’électeur se fait au compte-gouttes. Le rythme du retrait est encore très bas. Il y a des jours où la commission n’enregistrait que le retrait de cinq cartes ”, a-t-il fait remarquer.



Le préfet de Ziguinchor a appelé les électeurs concernés, à se rapprocher des commissions installées dans les mairies et les sous-préfectures, pour retirer leurs cartes à temps, afin de pouvoir participer au processus électoral.



“ J’invite les citoyens à venir retirer leurs cartes d’électeur, pour nous épargner la ritournelle qui consiste à attendre les dernières 24 heures, pour prendre d’assaut la Préfecture et se scandaliser du rythme ”, a insisté Ameth Tidiane Thiaw.













Aps

Ndèye Fatou Kébé