Ziguinchor / Seydou Sané dézingue Ousmane Sonko: "Waadji, en six mois, c'est six morts, alors que..." C'est à l'occasion de la présentation des responsables investis du département de Ziguinchor, que le président du comité électoral en a profité pour attaquer et répondre au maire de Ziguinchor. Seydou Sané n'a pas raté Ousmane Sonko. Selon le premier adjoint au maire sortant, l'actuel maire fait du dilatoire et utilise la Casamance à sa guise, renseigne Dakaractu.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

"Robert Sagna avait un parti et n'a jamais utilisé la Casamance comme bouclier, Abdoulaye Baldé idem. Ils sont des homme de paix. J'ai accompagné partout Abdoulaye Baldé, les gens l'estimaient pour sa courtoisie. Il a fait 12 ans à la tête de la mairie, aucun mort mais wadji 6 mois seulement, six morts. À ce rythme, nos vies sont menacées. Nous devons dire non à sa tentative d'instrumentalisation de la Casamance. Il n'est pas plus casamançais que nous autres. Nous avons des candidats dignes.



Il a refusé de poursuivre nos programmes sur le Pacasen avec les 5 milliards et le promo ville 15 km de routes. Ignorant l'importance de l'Agetip, il a annoncé qu'il a décidé de ne plus travailler avec cette agence. Je répondrai à toutes ses diatribes.



Les jeunes, je vous invite à prendre l'exemple des jeunes de la Médina et de Biscuiterie qui se sont érigés en bouclier contre tous les fauteurs de trouble lors des manifestations. Il a bloqué beaucoup de projets que nous lui avions légués" , regrette le premier adjoint de Abdoulaye Baldé.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook