Ziguinchor-Système Educatif : 146 cas de grossesses recensés en milieu scolaire, dont 129 célibataires Cent quarante-six cas de grossesses précoces ont été recensés dans des établissements scolaires sous la tutelle de l’inspection d’académie de Ziguinchor (IA) entre 2021 et 2022, a appris l’APS de source proche ladite inspection d’académie.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’info relayée par « L’as », entre 2021-2022, 146 cas de grossesses précoces ont été enregistrés en milieu scolaire, selon la coordonnatrice du bureau genre de cette IA, Siga Diouf Fall. Parmi ces 146, les 129 sont des célibataires et les 17 des mariés.



Elle s’exprimait lors du lancement, à Ziguinchor, de la journée internationale des droits des femmes. Cette manifestation est placée sous le thème la promotion de l'accès des filles dans les filières techniques et industrielles et l'autonomisation économique des femmes dans la formation professionnelle technique et l'apprentissage.



Elle s’est tenue sous la présidence du directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l'Insertion, Cissé Kane Ndaw. Elle a enregistré la participation d'acteurs de développement de la région de Ziguinchor.



