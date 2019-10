Ziguinchor : Un ancien militaire français condamné à 2 ans de prison pour pédophilie L’ancien militaire français, chauffeur de taxi à la retraite, Bernard Robinet, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 5 millions FCFA, mardi dernier, par le Tribunal correctionnel de Ziguinchor pour pédophilie et abus sexuel. Ses avocats ont interjeté appel, rapporte IGFM.

Domicilié à Kandialang, dans la périphérie de Ziguinchor, il a été arrêté, il y a quelques semaines, pour pédophilie et abus sexuels sur trois filles mineures. Devant la barre du Tribunal, il a nié les faits et ses avocats ont plaidé la relaxe, mais n’ont pas convaincu les juges.

Marié à Ziguinchor et père de 3 enfants, Bernard Robinet est né le 21 août 1950 à Clichy Sous-Bois (France).



