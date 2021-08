Ziguinchor: Un camion se renverse au pont Émile Badiane, le chauffeur porté disparu

Un camion immatriculé en Guinée Bissau s’est renversé dans la nuit de vendredi à samedi sur le pont Émile Badiane, à la sortie de la ville de Ziguinchor (sud) avant de se retrouver dans le fleuve Casamance, entrainant avec lui son chauffeur, a appris l’APS de sources concordantes.



Le camion se rendait au port de Bissau pour le transport de marchandises. C’est en arrivant au pont Émile Badiane à l’entrée de Ziguinchor qu’il s’est renversé et s’est retrouvé dans les eaux, selon une source sécuritaire.



L’accident a lieu dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 heures du matin.



Le chauffeur est porté disparu. L’apprenti du camion, qui s’en est sorti avec des blessures, est interné au service d’urgence du centre hospitalier régional de Ziguinchor, selon une source médicale.



Samedi, aux premières heures de la matinée, les forces de défense et de sécurité ont lancé des recherches dans le fleuve, sous la supervision des autorités administratives.



Il s’agit du deuxième accident en l’espace de deux ans au pont Émile Badiane où un autre véhicule chargé de marchandises en provenance de la Gambie s’était renversé, faisant au moins deux morts.

Aps

