Ziguinchor: Victoire des 182 grévistes de la faim annoncée Le FRAPP informe que par la lutte acharnée, les 182 grévistes de la faim de la prison de Ziguinchor ont obtenu la réduction du coût de la minute d'appel de 50 à 25 FCfa et l'engagement du directeur des prisons à passer à la prison de Ziguinchor la semaine prochaine.

La promesse du directeur de la prison a dit au juge d'instruction d'augmenter le nombre de détenus qu'il entend sur le fond. Il a demandé, en présence du greffier en chef, à tout ceux qui sont allés en enquête de déposer une demande de liberté provisoire.



Après réunion, les détenus grévistes de la faim ont décidé de mettre fin à la grève jusqu'au 15 novembre. Si rien n'est fait à cette date, ils vont reprendre la résistance.



Le FRAPP salue la détermination des détenus de la prison de Ziguinchor dans leur résistance à l'oppression carcérale et se réjouit de ces acquis.



Le FRAPP appelle l'administration pénitentiaire et le ministère de la justice à respecter et à préserver la dignité des filles et des fils du Sénégal dont la garde leur est confiée. "Jailman du mala" (le prisonnier n'est pas un animal).



Le combat continue pour l'amélioration des conditions de détention dans les 37 prisons du Sénégal et pour la fin des longues détentions préventives.

