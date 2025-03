Ziguinchor: l'agresseur de l'enseignant Sidy Goudiaby condamné à 2 mois de prison ferme

Le verdict est tombé : l’agresseur présumé de l’enseignant Sidy Goudiaby, en poste à l’école élémentaire de Belfort, a été condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal d’instance de Ziguinchor. Il devra également s’acquitter d’une amende de 30 000 FCFA. Cette décision fait suite à l’autosaisine du tribunal dans cette affaire qui a suscité une vive émotion, informe Seneweb.





L’agression de Sidy Goudiaby, survenue le vendredi 21 mars 2025, alors qu’il dispensait des cours de renforcement à des élèves de CM2 dans son établissement, a provoqué une onde de choc. Ses collègues, réunis au sein de l’intersyndicale des enseignants de Ziguinchor, ont fermement dénoncé cet acte et ont décrété une grève totale le lundi 24 mars pour exprimer leur indignation. Lors d’une manifestation de soutien organisée au siège de la CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal), ils avaient exigé que justice soit rendue et menacé d’intensifier leur mouvement si les autorités restaient passives. La réponse judiciaire, rapide et ferme, semble avoir répondu à leurs attentes.