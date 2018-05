Ziguinchor, le célèbre commerçant Papa Lo est décédé

Nous venons d'apprendre une triste nouvelle. En effet le célèbre commerçant Papa Lo est décédé le jeudi des suite d'une maladie. Papa Lo commerçant établi au marché Escale de Ziguinchor est réputé étre une personne "humble et disponible". Depuis l'annonce de la triste nouvelle les témoignages fusent partout. Alimou Ba, jeune leader politique de la Casamance se souvient de Papa Lo: "J'ai grandi auprès de lui au marché escale où mon père avait également une boutique. En septembre dernier j'ai acheté des mangues et il m'a même donné plus de Kg. C'est un homme bien je témoigne cela en toute sincérité. Je présente mes condoléances à tout ziguinchor dont il était le papa. Que la terre lui soit légère, et que Dieu lui accorde le Paradis. Amine on ne l'oubliera jamais."



