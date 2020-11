Ziguinchor marche contre la spoliation foncière en Casamance Le secrétaire administratif du FRAPP, Guy Marius Sagna , s'est rendu à Ziguinchor pour participer à une série d'activités en Compagnie des FRAPP locaux ( FRAPP BIGNONA, FRAPP Bounkiling ,FRAPP Ziguinchor ) et avec la participation effective des camarades des organisations Vision citoyenne , FNDC section Ziguinchor et le comité de veille sur la spoliation foncière à Niaguis



"Les activités se sont déroulées comme suit :



31 octobre : Arrivée et accueil par FRAPP Ziguinchor - vision citoyenne - FNDC Ziguinchor - comité de veille de Niaguiss



01 Novembre : déplacement sur Médina Wandifa ( département de Bounkiling ) et Oulampane pour s'enquérir de la question de la spoliation foncière



02 Novembre : visite à Diouloulou avec FRAPP Bignona pour rencontrer les populations et évoquer avec eux les questions de l'heure notamment l'état des ponts de Diouloulou et Baïla



Conférence de presse de préparation de la marche du 03 Novembre



Aujourd'hui 03 octobre 2020 : Grande marche contre la spoliation foncière en Casamance ( Niaguiss - oulampane - Bignona - Médina Wandifa )



Doomi réew moy tabax réew

Seule la lutte libère

La lutte continue.



Cellule Communication FRAPP"

