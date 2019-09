Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Zinédine et Véronique Zidane sur leur 31 pour soutenir le capitaine Sergio Ramos Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 13:23 | | 0 commentaire(s)| Le 13 septembre 2019 sort le documentaire "El Corazón de Sergio Ramos" sur Amazon Prime Video. À cette occasion, une avant-première a été organisée à Madrid en présence du défenseur du Real Madrid et de plusieurs membres de son équipe. Parmi eux, son entraîneur Zinédine Zidane, accompagné de son épouse Véronique.

Sergio Ramos est le capitaine du Real Madrid et l'un des joueurs emblématiques de l'équipe d'Espagne. Bien que le footballeur de 33 ans dise de lui qu'il n'ouvre pas facilement les portes de sa vie privée, le défenseur a fait une exception pour le documentaire El Corazón de Sergio Ramos (Le coeur de Sergio Ramos) disponible à partir du 13 septembre 2019 sur Amazon Prime video.



Trois jours avant la sortie du film autobiographique, une grande avant-première a été organisée à Madrid. De nombreuses personnalités du Real sont venues apporter leur soutien à Sergio Ramos, à l'instar de Zinédine Zidane qui était accompagné de son épouse Véronique. Pour cette sortie devant les photographes, l'ancien footballeur de 47 ans, qui a repris le poste d'entraîneur du Real en mars dernier, était vêtu d'un costume trois-pièces sombre. Véronique a apporté de la lumière en optant pour une robe blanche associée à des escarpins brillants. Comme à son habitude, le couple a affiché une complicité naturelle et touchante sur le tapis rouge.

D'autres Français du Real Madrid ont également assisté à l'avant-première : l'attaquant Karim Benzema, qui porte depuis dix ans les couleurs du club espagnol, et la nouvelle recrue Fernand Mendy. Le jeune joueur de 24 ans s'est engagé avec le Real en juin dernier en signant un contrat d'une durée de six ans. Les deux Français ont opté pour des tenues contractées, à la différence de Sergio Ramos qui a sorti la cravate.



Le capitaine du Real était entouré de sa famille pour ce grand rendez-vous, sa femme Pilar Rubio qu'il a épousée en juin dernier en présence de Victoria et David Beckham, et leurs trois garçons : Sergio né en mai 2014, Marco né en novembre 2015 et Alejandro né en mars 2018. Sergio Ramos a également pu compter sur le soutien de son frère Rene et de ses parents Jose Maria et Paqui Ramos.















