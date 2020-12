Zone Ocde : L'inflation annuelle ralentit à 1.2% en octobre 2020

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|

Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle de l'Ocde a également légèrement baissé à 1.6% en octobre 2020, contre 1.7% en septembre.



En octobre, l'inflation annuelle a ralenti aux États-Unis (1.2% contre 1.4%) et au Japon (à moins 0.4% contre 0.0%, premier taux négatif depuis août 2016). En France et en Allemagne, l’inflation annuelle était stable à 0.0% et (moins) 0.2% respectivement. Elle a augmenté au Royaume-Uni (0.9% contre 0.7%) et au Canada (0.7% contre 0.5%). En Italie, les prix ont baissé pour le sixième mois consécutif en octobre (à moins 0.3%), mais à un rythme plus lent qu’en septembre (moins 0.6%).



Dans la zone euro, l’inflation annuelle et l’inflation hors alimentation et énergie (mesurée par l’Ipch), ont été toutes deux stables en octobre à (moins) 0.3% et (plus) 0.2% respectivement.



L’estimation rapide d’Eurostat pour novembre indique à nouveau une stabilité (à moins 0.3% et 0.2%) des deux mesures. L’inflation annuelle dans l’ensemble de la zone du G20 a diminué à 2.2%, contre 2.4% en septembre. Parmi les économies du G20 non membres de l'OCDE, l'inflation annuelle a augmenté en Argentine (à 37.2%, après 36.6%), au Brésil (à 3.9%, après 3.1%), en Afrique du Sud (à 3.3%, après 2.9%), en Inde (à 5.9%, après 5.6%), dans la Fédération de Russie (à 4.0%, après 3.7%) et en Arabie saoudite (à 5.8%, après 5.7%).



L'inflation annuelle a été stable en Indonésie à 1.3%, mais a diminué fortement en Chine (à 0.5%, après 1.7%, taux le plus bas depuis octobre 2009).

Adou FAYE





Source : L'inflation annuelle dans la zone Ocde a ralenti à 1.2% en octobre 2020, contre 1.3% en septembre. Selon un communiqué de presse, les prix de l'énergie ont baissé de moins 6.5% en glissement annuel en octobre, mais à un rythme plus rapide qu’en septembre (moins 6.5%) tandis que l'inflation des prix des denrées alimentaires a été stable à 3.6%.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-annu...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos