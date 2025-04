Zone Ocde : L’inflation globale ralentit légèrement pour atteindre 4.5 % en février 2025

L’inflation en glissement annuel de l’énergie dans la zone Ocde a baissé en février 2025 pour atteindre 3.6 %, après 4.0 % en janvier. L’inflation de l’énergie a diminué dans 23 pays de l’Ocde, tandis qu’elle a augmenté dans 12 autres. L’inflation de l’alimentation est restée stable dans la zone Ocde, bien qu’elle ait augmenté dans 24 pays de l’Ocde et baissé dans seulement 6, en partie à cause d’une forte baisse, de 6.7 p.p., en Türkiye. L’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) est restée globalement stable.

L’inflation en glissement annuel dans le G7 a ralenti pour atteindre 2.7 % en février après 2.9 % en janvier.



L’inflation globale a baissé en France, notamment en raison d’une forte diminution des prix de l’électricité consécutive à une baisse de 15 % en moyenne des tarifs réglementés. Après trois mois consécutifs de hausses, l’inflation globale a baissé dans une moindre mesure au Japon, en raison d’une baisse de l’inflation de l’énergie qui reste néanmoins la plus élevée parmi les pays du G7. L’inflation globale a baissé de 0.2 p.p. aux États-Unis et au Royaume-Uni. En revanche, l’inflation a augmenté de 0.7 p.p. au Canada, sous l’effet de la fin d’avantages fiscaux sur certains produits, tels que les denrées alimentaires, les boissons et les livres. L’inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où l’inflation de l’alimentation a contribué pour plus de la moitié à l’inflation globale en glissement annuel (graphique 3).



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a baissé pour atteindre 2.3 % en février, après 2.5 % en janvier, en raison principalement d’une baisse de l’inflation de l’énergie. En mars 2025, d’après



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a diminué pour atteindre 4.3 % en février, après 4.8 % en janvier, se situant à son plus bas niveau depuis mai 2021. L’inflation en glissement annuel a été négative en Chine à moins 0.7 %, reflétant en grande partie un effet de base – en 2024, les vacances du nouvel an lunaire se sont étendues sur janvier et février, tandis qu’en 2025 elles ont entièrement eu lieu en janvier. L’inflation globale a également diminué en Indonésie, atteignant un niveau proche de zéro, et en Inde. En Argentine, l’inflation a continué à baisser mais est restée supérieure à 60 %. L’inflation globale a augmenté au Brésil et a été globalement stable en Afrique du Sud et en Arabie saoudite.





Source : L’inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l’indice des prix à la consommation (Ipc), a ralenti en février 2025, pour atteindre 4.5 % après 4.7 % en janvier.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-glob...

