Zone Ocde : Les indicateurs composites avancés continuent à se redresser

Mercredi 9 Septembre 2020

Selon un communiqué de presse de l’Ocde, la modération du rythme de croissance des Ica a également été observée dans toutes les principales économies de l'OCDE, en particulier en France, où l'indicateur ne s'est que légèrement amélioré au cours des deux derniers mois.



L’Ocde ajoute qu’une modération similaire s'est également produite dans toutes les principales économies émergentes, à l'exception de la Chine, où le taux d'expansion de l’Ica (pour le secteur manufacturier) reste stable, et également du Brésil où l’Ica continue à se redresser.



Avec une incertitude persistante quant à la possibilité de résurgences futures du virus et des mesures qui en découleraient, explique l’Ocde, les Ica doivent être interprétés avec prudence, en particulier lors de l'évaluation des taux de croissance mensuels, car les données sous-jacentes utilisées dans leur construction peuvent être plus volatiles et sujettes à des révisions plus importantes que la normale.



Comme toujours, l’ampleur des Ica doit être considérée comme une indication de la force du signal, plutôt qu’une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.

Adou FAYE





Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Les-indicateurs-...

