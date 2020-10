Zone Uemoa : Hausse des taux d’intérêt débiteurs au mois de juillet

Elle souligne en ce sens que hors charges et taxes, le taux moyen calculé à l’échelle de l’Union est ressorti à 6,87% en juillet 2020, contre 6,84% en juin 2020, soit un accroissement de 3,0 points de base (pdb), après une hausse plus importante le mois précédent (+43,6 pdb).



A l’en croire, suivant la nature du débiteur, les taux d’intérêt ont augmenté au niveau des concours accordés aux entreprises individuelles, aux divers débiteurs (ONG, amicales, syndicats, etc.) et aux particuliers. « La baisse du coût du crédit notée au niveau de la clientèle financière, des coopératives et groupements villageois, ainsi que des assurances et caisses de retraite a modéré la tendance », précise tout de même la Banque centrale.



A travers le document, elle note enfin que l’analyse suivant l’objet du crédit indique que l’accroissement des taux débiteurs est localisé au niveau des crédits de trésorerie, de consommation et d’équipement, atténué par le repli du coût des avances à l’exportation, à l’habitation et autres utilisations.

