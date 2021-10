Zone Uemoa : Le Pib en hausse de 7,7% au deuxième trimestre 2021, sur un an

Selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui donne l’information, la croissance du Pib en volume dans l’Union résulte de la bonne orientation de l’activité économique dans l’ensemble des secteurs.



La valeur ajoutée du secteur tertiaire s’est accrue sur un an de 9,3% au deuxième trimestre 2021, après une hausse de 3,7% le trimestre précédent, renseigne-t-elle dans son dernier rapport trimestriel des statistiques.



Elle indique dans le document également que pour le secteur secondaire, il a été enregistré une accélération de la cadence de la production au rythme de 7,1% au deuxième trimestre 2021, contre 2,7% un trimestre plus tôt.



Dans la même perspective, la Banque centrale fait savoir que la dynamique du secteur primaire s’est également améliorée avec une progression au rythme de 3,9% au cours du trimestre sous revue, après une hausse de 3,1% au premier trimestre 2021.



