Zone Uemoa : Le taux d’inflation en glissement annuel estimé à 3,4% à fin octobre 2020

Jeudi 3 Décembre 2020

En effet, dans sa dernière publication intitulée « Bulletin mensuel des statistiques », la Banque centrale souligne que l’accélération du rythme de progression des prix est essentiellement imprimée par les composantes «Alimentation» et «Restaurants et hôtels ».



La contribution globale à l’inflation totale de desdites composantes est passée, selon la Bceao, de 2,5 points de pourcentage en septembre 2020 à 2,8 points de pourcentage en octobre 2020. Ceci, explique-t-elle enfin, est en lien avec le renchérissement des prix des légumes et fruits, tubercules et plantains ainsi que des produits de la pêche dans la plupart des pays de l’Union.

Bassirou MBAYE





Source : Sur la base des données officielles, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) révèle que, dans la zone Uemoa, le taux d'inflation ressortirait, en glissement annuel, à 3,4% à fin octobre 2020, après une réalisation de 2,9% le mois précédent.

