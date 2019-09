eAnnée scolaire 2019-2020 : « Tous les bacheliers seront orientés dans les universités publiques » Le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann a informé à l’occasion de sa conférence de presse, tenue hier jeudi après-midi, que le gouvernement a décidé d’orienter l’ensemble des nouveaux bacheliers de l’année 2019, dans les établissements publics de l’enseignement supérieur.

Il s’agit pour le Ministre d’une volonté du gouvernement de réduire la facture très salée due aux établissements privés de l’enseignement supérieur qui accueillent depuis quelques années, des étudiants à la charge de l’Etat. « Conformément à la décision du gouvernement d’orienter l’ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, à ce jour, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 221 ont déjà effectués leur inscription sur la plateforme Campusen », informe le Ministre.



L’initiative, prévient-il, vise à permettre aux université et établissements publics de recevoir l’ensemble des nouveaux bacheliers. Le gouvernement, indique-t-il, s’est engagé à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, les actions suivantes : terminer l’ensemble des infrastructures, relatives au programme d’extension des Universités, terminer la construction et l’équipement de 100 laboratoires scientifiques, terminer et réceptionner 7 Eno (espaces numériques ouverts).



Et le ministère de l’Enseignement supérieur s’engage à mettre à la disposition des universités et établissements publics d’enseignement supérieur, 200 postes d’enseignants. Le ministère va construire et équiper 200 nouveaux bureaux pour les enseignants, dans les universités au courant de l’année 2020.



En conclusion, il a promis de finaliser et d’équiper les amphithéâtres en cours de construction à l’Université Assane Seck et à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

