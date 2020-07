Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici évènement incroyable mais vrai à Houston : elle accouche de 6 bébés en seulement 9 minutes ! Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 16:46 | | 0 commentaire(s)| Un surprenant accouchement a eu lieu aux États-Unis. C'est au Woman's Hospital of Texas à Houston que l'histoire s'est déroulée. Une Américaine a mis au monde 6 bébés en seulement 9 minutes... Oui vous avez bien lu : 9 petites minutes !

L’histoire révélée aujourd’hui s’est déroulée l’année dernière. Pendant que certains font cuire leur riz en à peine 10 minutes, cette femme a accouché de sextuplés. Dans la nuit du jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019, Thelma Chiaka a donné naissance à quatre garçons et deux filles.



Le plus incroyable dans cette histoire, c'est vraiment la courte durée qu'elle a mis pour accoucher alors que certaine femme passe parfois 9 heures pour un seul bébé.

Rassurez-vous, les bébés étaient en bonne santé. Par sécurité, ils ont tout de même été placés en soins intensifs dans l'unité néonatale de l'hôpital. Ils pesaient chacun entre 508 grammes et 970 grammes, d'après le Journal de Montréal.



Selon l'hôpital "la maman se porte à merveille", et les prénoms des deux petites filles ont été dévoilés : Zina et Zuriel. Heureuse mais sûrement éprouvée, la maman a posé avec l'équipe médicale avec un grand sourire.



Une chance sur 4.7 milliards, c'est la probabilité de donner naissance à des sextuplés, a rappelé l'hôpital qui s'est réjoui de cette naissance absolument incroyable.



En tout cas, ces histoires témoignent de la force des femmes. On aura beau dire ce que l'on veut, un accouchement n'est pas une chose facile, tout comme élever un enfant.

S ohmymag.com







