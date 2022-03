ville de Guédiawaye : élection du bureau ce mercredi

Sauf changement de dernière minute, le bureau municipal de la ville de Guédiawaye devra être élu ce mercredi. Le maire Ameth Aïdara, qui avait suspendu l’élection à cause de la vive tension entre les conseillers de l’opposition et ceux de la mouvance présidentielle, devra se préparer à toutes les éventualités. Même si, d’après nos sources, les conseillers de la coalition Wallu Sénégal tiennent aujourd’hui un point de presse pour décliner leur position.



Il nous revient cependant qu’ils vont suivre les instructions du secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) qui leur demande de soutenir le Maire Ameth Aïdara. Néanmoins, le vote reste secret, et des surprises ne sont pas à exclure. Dans tous les cas, le nouveau Maire a toute une journée pour peaufiner sa stratégie d'autant plus que la coalition Benno Bokk Yakaar, conduite par le maire sortant, M. Aliou Sall, est prête à tout pour rafler l'ensemble des postes d’adjoint et de président de commission et réussir à imposer la cohabitation à Ameth Aïdara.

L'As