Le coronavirus est-il un complot ? Les vérités crues de Serigne Moustapha Sy

Beaucoup de personnes ont avancé depuis l’apparition de la Covid-19 que le virus a été créé, certains même ont posé la théorie du complot. Lors de sa conférence Serigne Moustapha Sy est revenu largement sur la question. Pour le marabout, « seul Dieu sait si cela est vrai ou pas ».



Cependant, il a exprimé ses inquiétudes, car croit-il savoir, « nombreux ont été les événements qu’on a vus dans des films bien avant leur arrivée ».



« Depuis que le coronavirus a fait son apparition, des personnes parlent de complot et les mosquées, les églises, etc., ont été fermées. Pourtant ceux qui ont donné l’ordre de les fermer, leur Conseil des ministres ne tardent pas, leur réunion parlementaire non plus ? Ce, en prenant comme prétexte, le respect de la distanciation, le port des masques », a cogné Serigne Moustapha Sy. Pourquoi tout cela est possible et prier dans les mosquées ne l’est pas ?, s’interroge le guide religieux.









Leral.net