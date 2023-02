Contes de El Hadj Leeboon » et « Yulu au Pays de la Teranga » : Des ouvrages de jeunesse sur les valeurs traditionnelles Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Parus aux Editions Saaraba, « Les contes de El Hadji Leeboon » et « Yulu au pays de la Teranga » sont deux ouvrages qui promeuvent la culture sénégalaise et africaine, à travers des récits inédits. Ces œuvres, qui s'adressent en grande partie aux jeunes, sont porteuses de messages forts et indispensables à l'éducation des tout-petits. Alors que le numérique a fini d'envahir nos chaumières, le retour aux valeurs traditionnelles paraît fondamentalement important dans la transmission de notre héritage culturel. Dans leurs derniers ouvrages parus aux Éditions Saaraba, les auteurs El Hadji Leeboon alias Mor Mbengue et Roxane Dogane s'inscrivent dans une perspective de promotion de la culture sénégalaise, africaine. « Les contes de El Hadji Leeboon »et « Yulu au pays de la Teranga » s'adressent aux tout-petits, à travers des récits et fables qui vantent notre identité, avec l'objectif, comme l'explique El Hadji Leeboon, l'équilibre de la société et la justice sociale. D'ailleurs, ajoute-t-il, dans les différentes histoires mises en scène, toutes les morales tournent au tour de cela. « Dans nos écrits, il y a une part très importante pour les enfants, comme d'ailleurs la logique pédagogique générale, qui veut éduquer une société éduque sa jeunesse. Mais le conte est général et transversal, car on utilise un style simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pourquoi ce n'est pas seulement destiné aux enfants », avance Mor Mbengue. D'ailleurs, poursuit l'auteur, « les morales sortaient du conseil des sages et le conteur l'adaptait pour qu'à la fin de son conte, le degré d'information soit équitable ». De son côté, l'auteure togolaise Roxane Dogane raconte, dans son ouvrage, les aventures d'un petit extra-terrestre bleu à Dakar. Le personnage éponyme, Yulu, « apprend à s'adapter, se fait des amis, découvre les mœurs et la culture de ceux qui l'accueillent, le tout dans la joie et la bonne humeur… » Dans « Yulu au pays de la Teranga », l'auteure invite ses jeunes lecteurs à « rêver d'ailleurs tout en apprenant à accepter et à respecter la différence ». « On a tous besoin d'évasion. Le conte fait travailler l'imagination. Dans ce monde où tout va trop vite, il est important et même nécessaire d'apprendre aux enfants (qui commencent la course très tôt) à s'arrêter, à respirer, à rêver », souligne-t-elle. « Les contes de El Hadji Leeboon » et « Yulu au pays de la Teranga » font partie des premiers livres édités par la maison d'édition Saaraba, lancée il y a quelques mois par le géant français de l'édition Editis. Le choix de mettre l'accent sur le conte se justifie, selon le Directeur de Saaraba, par le fait qu'il s'agit d'un vecteur culturel fort de notre société et « l'un des meilleurs moyens, par l'enchantement et le divertissement, de transmettre morale, philosophie et valeurs ». D'après Souleymane Guèye, la tradition orale en est le marqueur, le passage au livre imprimé, avec de belles illustrations, vient matérialiser cet imaginaire et l'ancrer encore plus dans l'esprit des lecteurs, petits ou grands. Ibrahima BA



Source : Source : https://lesoleil.sn/contes-de-el-hadj-leeboon-et-y...

