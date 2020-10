« Benno Bokk Yakaar, c'est ce navire solide avec un équipage soudé et un président intrépide » (Adji Mbergane Kanouté, vice présidente du G.P BBY) Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Elle a été élue mercredi, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar en remplacement de Pape Birame Touré, lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2020-2021. Adji Mbergane Kanouté, s'est ouvertement exprimé devant nos confrères de "Vox Populi" sur la marche de la coalition Macky2012, mais surtout en perspective des locales.



« Nous confirmons que nous sommes prêts pour entamer ces échéances. Je tiens toutefois à préciser que nous n'avons jamais quitté le terrain politique », rappelle la parlementaire.



Parlant de la coalition BBY, Adji Mbergane Kanouté sera sans détours. « C'est une coalition qui peut être considérée comme un navire, non seulement solide, mais avec un équipage soudé et un président qui ne fuit pas le danger ».



La vice-présidente du groupe parlementaire BBY abordera aussi les questions écrites de son collègue député, Ousmane Sonko : « ce que nous attendons de lui, c'est qu'il vienne prendre part aux commissions. Mais sa posture sur les questions écrites n'a rien d'exceptionnel », martèle t-elle.



