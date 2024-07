« C’était moi qui faisais le buzz au sujet du pétrole », Aliou Sall s’ouvre enfin sur l’affaire de corruption Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Exploitation du Pétrole Aliou Sall/ Pétrole et Gaz/ Frank Timis Aliou Sall, frère du président sénégalais Macky Sall et ancien maire de Guédiawaye, a été invité ce mercredi 3 juillet 2024 dans une émission matinale sur TFM. Il a abordé plusieurs sujets d’actualité, débutant par l’affaire de corruption liée au pétrole qui avait suscité une grande attention en 2019. Lors de son entrevue avec le journaliste, Aliou Sall a été questionné sur ses impressions concernant le Sénégal devenu producteur de pétrole suite à l’extraction du premier baril en juin 2024, ainsi que sur les accusations qui le concernent. Sa réponse a débuté avec une touche d’humour. Il a plaisanté : « Oui, à une époque donnée, c’était moi qui faisais le buzz au sujet du pétrole. Maintenant que nous avons tous vu le pétrole, je peux demander qu’on me rembourse mes 400 000 ». Il a ensuite précisé que l’accusation l’avait fait rire car il avait juré sur le Coran de n’avoir rien à voir avec cette affaire. Aliou Sall a déclaré qu’à l’époque des événements, il n’était pas au courant des développements et qu’il a pris conscience de certaines déclarations politiques seulement après coup. Il a ajouté qu’il avait pardonné et exprimé son souhait que les ressources pétrolières et gazières du Sénégal bénéficient largement à la population. Néanmoins, cette approche légère ne trouve pas un écho favorable auprès de tous les Sénégalais. Beaucoup estiment toujours qu’Aliou Sall devrait leur fournir des explications, voire restituer de l’argent. Une enquête diffusée par la BBC en 2019 prétendait détenir des preuves que Aliou Sall avait reçu des pots-de-vin liés à l’octroi de concessions pétrolières et gazières à l’homme d’affaires Frank Timis en 2012.



