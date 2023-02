« Demain, c’est maintenant », le mouvement citoyen lancé ce samedi Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Février 2023 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Les journalistes Mamadou Ndiaye et Mamoudou Ibra Kane du groupe Emedia ont décidé de lancer un mouvement citoyen « Demain, c'est maintenant ». Ils sont respectivement les Président et Parrain du mouvement "Demain, c'est maintenant", informe Seneweb. Pour le moment, les objectifs du mouvement ne sont pas encore dévoilés. Il sera porté sur les fonds baptismaux ce samedi.



Source : Source : https://lesoleil.sn/demain-cest-maintenant-le-mouv...

