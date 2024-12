« Entre moi et l’Apr, c’est terminé », Abdoulaye Diouf Sarr Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Abdoulaye Diouf Sarr/ Saliou Ndong L’ex-ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé son départ de l’Alliance pour la République (Apr) le vendredi 20 décembre 2024, lors de la présentation du think tank « Idées » qu’il dirige, à Yoff Layène. « Entre moi et l’Apr, c’est du passé. Je ne veux pas revenir […] Sénégal Atlanticactu/ Abdoulaye Diouf Sarr/ Saliou Ndong L’ex-ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé son départ de l’Alliance pour la République (Apr) le vendredi 20 décembre 2024, lors de la présentation du think tank « Idées » qu’il dirige, à Yoff Layène. « Entre moi et l’Apr, c’est du passé. Je ne veux pas revenir sur les détails mais c’est terminé », a déclaré celui qui occupait jusque-là le poste de coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr). Diouf Sarr a précisé qu’il allait désormais se consacrer pleinement à son think tank « Idées », une plateforme dédiée à la réflexion et aux propositions sur des questions d’intérêt public.



Source : Source : https://atlanticactu.com/entre-moi-et-lapr-cest-te...

Accueil Envoyer à un ami Partager