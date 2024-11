« Ils ne peuvent pas gagner, le seul rempart qui leur reste c’est… » Amadou Ba à Pastef Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Après l’alerte d’Ousmane Sonko concernant le déplacement d’électeurs dans la région du Fouta pour entraver le vote de personnes arrivant par pirogue un ou deux jours avant le scrutin, l’ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, Amadou Ba, l’a accusé. Il a également […] Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Après l’alerte d’Ousmane Sonko concernant le déplacement d’électeurs dans la région du Fouta pour entraver le vote de personnes arrivant par pirogue un ou deux jours avant le scrutin, l’ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, Amadou Ba, l’a accusé. Il a également exhorté ses militants, sympathisants et alliés à s’organiser pour empêcher ces déplacements d’électeurs. » Il faut vous organiser. Restez vigilants contre le transfert d’électeurs. Nos adversaires sont conscients de leurs limites. Ils ne peuvent pas gagner. Le seul rempart qui leur reste, c’est le déplacement de votants. Alors, ne vous laissez pas prendre », a-t-il invité Directnews rapporte qu’Amadou Ba a souligné l’importance de maximiser les efforts durant la campagne, en particulier le jour du vote, en appelant à la vigilance et à une organisation rigoureuse. Lors d’un meeting à Tivaouane, Amadou Ba a également dénoncé la recrudescence de la transhumance politique, malgré le fait que le régime en place n’a pas encore atteint les 10 mois de gouvernance. « Ils ont toujours dénoncé la transhumance, mais actuellement, le constat est qu’ils ont ouvert les portes à tous les transhumants. On se rend compte qu’ils sont en train de poser les mêmes actes que le système qu’ils ont toujours combattu. Je n’ai rien contre la transhumance, c’est la démocratie, mais d’habitude, c’est en fin de règne qu’on voit cela. Malheureusement, pour une majorité à l’Assemblée nationale, ce régime est capable de s’allier au diable. Il n’a plus de retenue, tout le monde est le bienvenu ! », a-t-il déploré.



Source : Source : https://atlanticactu.com/ils-ne-peuvent-pas-gagner...

