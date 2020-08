Invité de l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche, le professeur Moussa Seydi n’est «ni surpris par le nombre de cas, ni par le nombre de décès». Il explique: «Au début, toutes les mesures ont été édictées sur la base d’une épidémie qui allait partir au bout de deux à trois mois. Mais, dès qu’il…

Invité de l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche, le professeur Moussa Seydi n’est «ni surpris par le nombre de cas, ni par le nombre de décès». Il explique: «Au début, toutes les mesures ont été édictées sur la base d’une épidémie qui allait partir au bout de deux à trois mois. Mais, dès qu’il y a eu des cas communautaires, je n’étais plus surpris et j’ai toujours alerté par rapport à la gravité de ces cas. On a des mathématiciens qui peuvent faire des calculs pour prédire comment l’épidémie va évoluer. Mais, dans cette évolution, il y a un facteur incontrôlable: c’est le comportement des populations ».

Source : https://yerimpost.com/jai-toujours-alerte-par-rapp...