« Le gouvernement a décaissé 1,5 milliards de FCFA », Khady Diène Gaye

Sénégal

Atlanticactu/ Biennale de Dakar/ Saliou Ndong

Khady Diène Gaye, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, a abordé l’organisation de la 15e édition de la Biennale de Dakar. Lors d’un entretien avec l’APS, elle a affirmé que « cette année l’État du Sénégal a mobilisé plus de 1,5 milliards de FCFA et le secteur privé a contribué à hauteur de 291 millions de FCfa et peut-être qu’il va continuer à contribuer d’ici la fin de la Biennale de Dakar «

