Le processus de remplacement opéré pour élire un nouveau coordonnateur départemental de la Cojer n'est pas du goût de Omar Dramé, le président de la commission extérieure de la Cojer de Joal Fadhiouth. Interrogé par Dakaractu, il a laissé entendre qu'il était vraiment incohérent voire inélégant de vouloir combattre l'injustice par la forfaiture.



"La jeunesse ne doit jamais commettre et être comptable des erreurs et errements des adultes de notre parti. Pour choisir un coordonnateur de la jeunesse qui sera accepté, respecté et respectable, il n'est point besoin d'organiser en catimini des rencontres dans des hotels avec comme unique dessein, de valider un simulacre de consensus.

Le processus mis en place pour élire un coordinateur départemental est une véritable mascarade", dénonce Dramé.



Selon lui toujours, on ne peut pas comprendre que sur les 16 collectivités locales que constitue le département de Mbour, seul 12 ont été présentées hier pour choisir Bara Ndiaye comme coordinateur. De plus, fera t'il savoir, Ablaye Diouf qui était jusque-là le coordinateur et beaucoup de cadres de jeunes de la Cojer du département n'ont jamais été associés ni de près ou de loin à ce processus.



"Pour le département de Mbour qui se trouve être la 3ème masse électorale du pays avec une représentation massive de la jeunesse, ce n'est pas 12 personnes qui vont choisir la destinée de cette jeunesse. Cette farce ourdie par je ne sais qui, ne passera pas", a réagi Omar Dramé.



Le jeune responsable de l'Alliance pour la République à Joal de souligner d'ailleurs que l'heure n'est pas à ça et que le seul combat qui vaille est de lutter contre le Coronavirus.



"Au moment où tous les jeunes du département de Mbour sont préoccupés par cette pandémie qui sévit dans le monde entier et plus particulièrement dans nos communes respectives, une certaine frange de la jeunesse au lieu de participer aux activités de sensibilisation et dons de produits antiseptiques, trouve le temps de verser dans la politique politicienne avec une usurpation démesurée des fonctions et titres. J'en appelle à la responsabilité de tous les jeunes républicains du département de Mbour et les exhorte à unir nos forces pour un département de Mbour meilleur et porteur de développement durable", a t-il conclu...

