« Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale, ce serait du gâchis », Clédor Sène

Sénégal Atlanticactu/ Assemblée nationale/ Saliou Ndong Clédore Sène s’est récemment prononcé sur la question délicate de la présidence de l’Assemblée nationale. Il s’oppose à l’idée avancée par le professeur Maurice Soudiekh Dione et le journaliste Daouda Mine, qui suggèrent Ousmane Sonko pour ce poste. Selon Sène, cette fonction est plus symbolique que véritablement influente, estimant […] Sénégal Atlanticactu/ Assemblée nationale/ Saliou Ndong Clédore Sène s’est récemment prononcé sur la question délicate de la présidence de l’Assemblée nationale. Il s’oppose à l’idée avancée par le professeur Maurice Soudiekh Dione et le journaliste Daouda Mine, qui suggèrent Ousmane Sonko pour ce poste. Selon Sène, cette fonction est plus symbolique que véritablement influente, estimant que Sonko devrait plutôt se concentrer sur le rôle de premier ministre. « Ousmane Sonko président de l’Assemblée nationale, ce serait du gâchis », a-t-il déclaré. Retrouvez l’intégralité de l’analyse de Clédore Sène ici.



