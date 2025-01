« Tabaski Ngom : Les révélations surprenantes de la Dic aux Maristes »

Dans le cadre de l’enquête concernant les plus de 700 millions FCfa à l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) et la CRSE, des agents de la Division des investigations criminelles (DIC) ont perquisitionné le domicile de l’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, aux Maristes. Sur instruction […]

Sénégal

Atlanticactu/ Tabaski Ngom/ Saliou Ndong

Dans le cadre de l’enquête concernant les plus de 700 millions de FCFA à l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) et la CRSE, des agents de la Division des investigations criminelles (DIC) ont perquisitionné le domicile de l’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, aux Maristes. Sur instruction du parquet financier, plusieurs documents relatifs à son patrimoine immobilier ont été saisis. Parmi eux, figurent un titre foncier à Pikine, un bail près de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, deux terrains à Mbomboye (Notto Diobass), ainsi qu’une parcelle à Sam Notaire, destinée à la construction d’une villa à deux étages.

Les enquêteurs ont également récupéré de nombreuses factures liées à des sociétés ayant perçu des paiements de l’APROSI. Des vérifications supplémentaires devront déterminer si ces factures concernent des marchés fictifs.

Dans les prochains jours, le parquet financier pourrait solliciter la levée de l’immunité parlementaire du député-maire de Louga, Moustapha Diop, pour l’interroger sur les accusations portées contre lui.

